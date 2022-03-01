Ворог обрав шлях терору, – Верещук про нищівний обстріл на Донбасі

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук розповіла про важкий стан на Донбасі, де ворог обстрілює мирне населення.

"Ворог обрав шлях терору щодо цивільного населення. Тут я маю на увазі Донецьку та Луганську область: Волноваха, Сєверодонецьк та інші під тотальним нищівним вогнем ворога. Там відбувається реальна гуманітарна катастрофа", – заявила Ірина Верещук.

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Як приклад вона навела той факт, що окупанти обстрілюють саме житлові квартали, де місцеві мешканці змушені постійно ховатися в підвалах

"Відсутні водопостачання та електропостачання. Люди змушені перебувати у підвалах без води та їжі. серед них жінки, діти, старі, хворі та люди з інвалідністю. Окупанти не дають "зелені коридори", порушуючи міжнародні гуманітарні норми", – відзначила Ірина Верещук.

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