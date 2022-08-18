Вогонь охопив аж 600 квадратів: рятувальники показали моторошні фото із Салтівки

Внаслідок цинічного обстрілу росіян Харкова у Салтівському районі спалахнула пожежа. Ворожа ракета поцілила просто у гуртожиток, де перебували цивільні.

Як розповіли рятувальники, інформацію про ракетний обстріл та пожежу надійшов о 21:23.

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До місця події оперативно прибули 18 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 80 осіб особового складу ДСНС. Площа пожежі складала приблизно 600 квадратних метрів.

Вже о 23:38 пожежу вдалося локалізувати. Наразі продовжується гасіння окремих осередків пожеж та пошук людей під завалами.

Моторошні кадри із Салтівки / Фот ДСНС

Згодом фото наслідків обстрілу Салтівки показали й в Офісі генпрокурора. Там наголосили, що жодних військових формувань та військової техніки поблизу атакованого гуртожитку не було.

Наслідки удару по гуртожитку на Салтівці / Фото Офісу генпрокурора

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Директор обласного Департаменту цивільного захисту Іван Сокол розповів, що окупанти випустили по Салтівському району Харкова крилату ракету "Калібр". Вона вдарила по гуртожитку, в якому жили понад 30 людей, зокрема діти та пенсіонери. Гуртожиток зруйнований вщент. Пізніше очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що росіяни атакували не "Калібром", а "Іскандером".

За останніми даними, які навів Синєгубов, загиблих було вже семеро. Також ще 17 людей постраждали, серед них 11-річна дитина. Радниця голови Харківської ОВА Наталія Попова повідомила, що росіяни вдарили по гуртожитку в Салтівці, в якому перебували люди з вадами слуху. Тобто вони могли не почути тривоги.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав світ жорстко відповісти на атаку загарбників. Він наголосив, що росія продовжує вбивати людей посеред Європи. Єдиними, на його думку, способами зупинити президента країни-терористки владіміра путіна є:

надати Україні максимальну військову допомогу,

запровадити значно жорсткіші санкції проти росії.

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