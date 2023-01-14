Росія атакувала енергетичну інфраструктуру: в Україні вводять екстрені та аварійні вимкнення

Російські окупанти вранці 14 січня обстріляли об'єкти енергетичної інфраструктури. Наразі фахівці ліквідовують наслідки.

Окрім того, наголосили, що станом на 14 січня в Україні менше споживають електроенергію, аніж 13 січня у цей час. Причина – потепління та вихідний.

Важливо У ЗСУ пояснили, чому вибухи у Києві лунали ще до повітряної тривоги

Водночас дефіцит потужності в енергосистемі зберігається, найбільше – у ранкові та вечірні години. Нагадуємо, що це наслідок масованих ракетних та дронових атак росіян по енергетичній інфраструктурі,

– мовиться у повідомленні.

Ліміти споживання доведені до всіх областей. Вони діють упродовж доби.

Повідомляли, що станом на 12:00 ліміти перевищені вже в 11 областях. Там застосовують аварійні вимкнення.

В Україні застосують екстрені вимкнення світла

Через загрозу ракетної атаки екстрені вимкнення світла застосують у Києві, Київській та Одеській областях.

"Це вимушений превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі", – заявили у ДТЕК.

Українців закликали не ігнорувати повітряну тривогу. Коли сповіщають про небезпеку, потрібно негайно йти в укриття цивільного захисту.