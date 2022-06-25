Ворог обстріляв позиції ЗСУ на Харківському напрямку: яка ситуація на фронті

Росіяни продовжують наступ на Україну, сподіваються окупувати нові території та втримати свої позиції на Півдні. Наші воїни тримають оборону та завдають ворогу нових втрат.

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про оперативну ситуацію на фронті. Ворог не припиняє наступальних дій, але особливими успіхами похизуватися не може.

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Ситуація на фронті

Волинський та Поліський напрямки

Білоруські війська прикривають кордон з Україною у Брестській та Гомельській областях. Загроза ракетних обстрілів України з території Білорусі зберігається.

Сіверський напрямок

Окупанти продовжують обстрілювати прикордонні райони Сумської та Чернігівської областей. Під вогнем ворога опинилися позиції наших героїв у районах Хрінівки та Янжулівки.

Слобожанський та Харківський напрямки

Росіяни поповнюють свої склади боєприпасів та намагаються знайти нове "гарматне м'ясо". В напрямку Харкова ворог здійснив артилерійський обстріл позицій ЗСУ та цивільної інфраструктури.

Ситуація на Донбасі

Ворожі штурми в районі Богородичного та в напрямку Мазанівки провалилися – окупанти зазнали втрат та відійшли. На Донецькому напрямку окупанти перегруповують війська та намагаються втримати зайняті позиції. На Краматорському напрямку активних дій ворог не вів.

На Лисичанському напрямку противник обстрілював райони населених пунктів Вовчоярівка, Лоскутівка, Біла Гора, Верхньокамʼянка, Верхньокамʼянське, Виїмка та Золотарівка. Також під вогнем ворога опинилися населені пункти на Бахмутському напрямку. Штурми Покровського, Нью-Йорка та Мар’їнки ЗСУ відбили. Також ворог завдав авіаційних ударів вертольотами Ка-52 та Мі-24 неподалік Павлівки. в районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Сиротине, Воронове та Борівське росіяни проводять укріплення позицій.

Південнобузький напрямок

Окупанти намагаються втримати зайняті рубежі, а також обстрілюють позиції ЗСУ на лінії зіткнення.

Ситуація в Чорному та Азовському морях

Росіяни тримають в акваторії морів у повній бойовій готовності два носії високоточної зброї, загроза обстрілу мирних українських міст висока. Загальний залп з цих суден становить до 16 крилатих ракет морського базування "Калібр".

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