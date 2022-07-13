Ворог обстріляв Вітовський район Миколаївщини: 5 загиблих
Джерело:Кирило Тимошенко
російські окупанти завдали 28 ударів із реактивних систем залпового вогню по різних населених пунктах Миколаївської області. По Вітовському району ворог вів артобстріл. Попередньо – загинуло 5 цивільних.
Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.
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Станом на ранок ворог завдав 28 ударів з РСЗВ по різних населених пунктах, внаслідок чого була пошкоджена лікарня та житлові будинки. Також був артобстріл по Вітовському району, попередньо – загинуло 5 цивільних,
– йдеться в повідомленні.
Наслідки обстрілу Миколаївщини / Фото телеграм Кирила Тимошенка
Сьогодні вночі, 13 липня, ворог також обстріляв околиці села Новоолександрівка Інгульської громади.
Орієнтовно о 4:30 було обстріляно село Широке Широківської громади. Обстріли були переважно поза межами населеного пункту. Постраждалих немає.
Також вранці орієнтовно о 5:03 обстрілів зазнало селище міського типу Березнегувате. Влучання були по лікарні, житлових будинках та поза межами населеного пункту.
Ворог щодня обстрілює Миколаївщину
Вчора, 12 липня, об 11:35 було завдано два ракетних удари по Баштанці Баштанської громади, внаслідок чого загинула жінка. Також зруйновано котельню біля будівельного магазину, де виникла пожежа, гаражі та пошкоджено вікна в багатоповерхівці.
Ворог продовжує обстріли населених пунктів Березнегуватської громади по лінії розмежування. Також під обстрілами опинилися території поблизу селищ Березнегувате, Кавказ, Семенівка та Висунськ. Так, після ворожих обстрілів вчора, 12 липня, в селищі Березнегувате виникло загоряння поля з пшеницею.
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