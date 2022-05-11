Ворог обстрілює звільнені Циркуни на Харківщині запалювальними снарядами

Російські окупанти обстрілюють село Циркуни на Харківщині запалювальними снарядами. Населений пункт горить досі.

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомив, що обстріли тривають вже декілька годин. Єдина мета загарбників – підпалити Циркуни.

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Історії з війни: ворог обстрілює звільнене селище Циркуни на Харківщині запалювальними снарядами. Селище досі горить, а обстріли тривають вже декілька годин.

– мовиться у повідомленні.

За даними Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, російські окупанти обстрілюють звільнені Циркуни з території тимчасово окупованого селища Липці.

Мовиться, що єдиною метою ворога було підпалити Циркуни. Наразі у селі перебувають 20 лежачих людей. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомляє, що на території Циркунів – багато дітей і тільки декілька дорослих.

Звільнені Циркуни / Фото Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Звільнення Циркунів від російських загарбників

Село Циркуни вдалося звільнити завдяки героїчному наступу захисників з 92-ї механізованої бригади та інших українських підрозділів. Олег Синєгубов – очільник Харківської ОВА – розповів, що місцеві мешканці зустріли українських героїв зі сльозами на очах.

Синєгубов подякував усім жителям Циркунів за стійкість та патріотизм. Люди мужньо чинили опір, попри терор російських окупантів.

Циркуни були під російською окупацією з перших днів війни. Загарбники завдали людям багато страждань, а селу – чимало руйнувань. Ворог знищив цілі вулиці. Росіяни зруйнували багато осель місцевих жителів.

Голова Харківської ОВА 8 травня повідомив, що у Циркунах розпочали роботу правоохоронці. Вони фіксували злочини, які скоїли російські загарбники. Також підрозділи піротехніків поступово розміновували територію.

Синєгубов закликав місцевих жителів бути вкрай обережними та не ризикувати власним життям. Він також попередив, що повертатися у Циркуни – надто рано. Наразі – це небезпечно.

За словами голови ОВА, критичну інфраструктуру у селі збиралися почати відновлювати, щойно військові нададуть відповідний дозвіл.

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У небі над Харківщиною житомирські десантники 11 травня збили ворожий вертоліт Ка-52. Знищити його вдалося за допомогою "Перуна" – переносного зенітно-ракетного комплексу польського виробництва.