Ворог на окупованих територіях викрадає, залякує та тримає у заручниках українців

У ЗСУ розповіли, що російські загарбники на окупованих територіях продовжують порушувати вимоги Міжнародного гуманітарного права. Нелюди викрадають, залякують та тримають у заручниках українців.

Нові дані у ЗСУ оприлюднили станом на 18:00 27 березня. Триває 32 доба, як український народ героїчно протистоїть російським загарбникам.

Зауважте Окупанти зберігають боєприпаси біля ЧАЕС: є загрози для 4 енергоблоку

Ворог на тимчасово окупованих територіях вдається до викрадення та залякування місцевих мешканців, утримує цивільних громадян України у заручниках,

– мовиться у повідомленні.

Також російські окупанти намагаються мілітаризувати зону відчуження Чорнобильської АЕС. Наразі існує серйозний ризик пошкодження ізоляційних споруд. Їх збудували над четвертим енергоблоком станції після вибуху в 1986 році.

Важливо – Українські військові показали, як працює "Смерч": дивіться відео