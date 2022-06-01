Ворог окупував 80% Сєвєродонецька, але ЗСУ провели пробні контратаки та взяли у полон 6 росіян

Російські загарбники окупували 80% Сєвєродонецька. Однак герої ЗСУ провели у місті пробні контратаки.

Сергій Гайдай – голова Луганської ОВА – заявив, що більша частина міста, на жаль, окупована. Однак не можна казати, що увесь Сєвєродонецьк – під окупацією. Залишаються території, які контролюють ЗСУ. Відповідну заяву Гайдай зробив в ефірі телемарафону, повідомляє 24 канал.

Зауважте Окупанти готують наступ на Запоріжжя, – Арестович

Навіть сьогодні наші хлопці здійснювали такі пробні контратаки, навіть на деяких вулицях відсунули трохи росіян на їхній бік. Захопили полонених – зараз подивимося, що вони розкажуть. Шестеро,

– розповів Гайдай.

Голова ОВА також закликав не ставити хрест на Сєвєродонецьку. Місто не впало.

Обстрілюють усі населені пункти

Гайдай додав, що наразі уся Луганщина – територія небезпеки. Немає жодного населеного пункту, який російські загарбники не обстрілювали б. "Прильоти" є всюди.

Гайдай розповів, що важкі бої тривають як у Сєвєродонецьку, так і на території Гірської громади. Складна ситуація поблизу Попасної. Також ворог обстрілює Лисичанськ.

Однак, попри щоденні обстріли, все-таки вдається доставити гуманітарну допомогу. За це Гайдай подякував усім друзям Луганщини. Ба більше, упродовж 1 червня з Гірської громади вдалося евакуювати декількох людей. Водночас Гайдай наголосив, що кожна поїздка зараз – це лотерея.

Дані Генштабу

Генштаб ЗСУ повідомив, що станом на 1 червня російські загарбники з усіх сил намагаються захопити Сєвєродонецьк. Через населений пункт проходить лінія фронту.

Близько 18:00 додали, що ворог закріплюється у місті.

На Сході російські загарбники не припиняють обстрілів. Українські захисники та захисниці тримають оборону. Вони завдають ворогу значних втрат. Станом на 1 червня Генштаб ЗСУ повідомив про близько 30 700 ліквідованих окупантів.

Окрім того, вдалося знищити:

особового складу – близько 30 700 (+200) осіб;

танків – 1 361 (+3) одиниця;

бойових броньованих машин – 3 343 (+41) одиниці;

артилерійських систем – 659 (+10) одиниць;

реактивних систем залпового вогню – 207 одиниць;

засобів протиповітряної оборони – 94 (+1) одиниці;

літаків – 208 одиниць;

гелікоптерів – 175 (+1) одиниць;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 519 (+4) одиниць;

крилатих ракет – 120 одиниць;

кораблів та катерів – 13 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2290 (+15) одиниць;

спеціальної техніки – 49 (+1) одиниць.

Арестович повідомив, що окупанти готують наступ на Запоріжжя: дивіться відео