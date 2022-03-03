Ворог окупував телевежу та телерадіомовлення у Херсоні: усе, що говоритимуть – брехня
Джерело:Національна гвардія України
Російські окупанти захопили майданчик для поширення своєї брехні. Телевежа та телерадіомовлення у Херсоні перебувають під їхнім контролем.
Російські окупанти здійснили атаку на Херсон. Внаслідок цього ворогу вдалося здобути контроль над телевежею та телерадіомовленням.
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Не вірити ні слову окупантів
Російські окупанти отримали можливість розповсюджувати новини Херсоном. Українські правоохоронці закликають: не можна вірити ні слову окупантів, адже вони будуть поширювати велику кількість фейків та дезінформації.
Окрім того, ворог не дає утворити "зелений коридор" та хоче посилити гуманітарну катастрофу у місті. План ворога наступний: привезти своїх журналістів та знімати сюжети, як окупанти дають їжу та медикаменти жителям міста.
Українська влада робить все можливе для того, щоб забезпечити жителів Херсона усім необхідним і найкоротші терміни.
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