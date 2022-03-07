Ворог цілився в житлові будинки, – мер Миколаєва прокоментував нічні обстріли

У Миколаєві відбулись масові пожежі через чергові обстріли окупантів. Ворог спеціально та підло цілився саме в житлові будинки міста.

Про це розповів міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич. За його словами, надзвичайники та всі комунальні служби міста вже ліквідовують наслідки обстрілів.

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Ще залишились снаряди, які не розірвались

Як розповів миколаївський мер, усе місто прокинулось від звуків російських обстрілів. Ворог вирішив, як і по всій Україні, цілитись по будинках мирних жителів.

Попри складну ніч, Сєнкевич попередив про ймовірну небезпеку і вранці. Річ у тім, що у місті залишилось ще чимало снарядів, які не розірвались. До них у жодному разі не треба підходити, підіймати та самостійно пересувати.

Дорогі миколаївці, будьте максимально обережними. Телефонуйте піротехнікам на 101, 102,

– закликав мер міста.

Зауважимо, що через обстріли над містом здійнялись величезні клуби диму. Наразі у ДСНС не повідомили, чи були жертви або постраждалі внаслідок атаки, яка почалась приблизно о 5:15 годині.



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