Росіяни завдали повторних ударів по Сумщині: атакували дронами автівки екстрених служб

Вночі та рано-вранці 17 жовтня окупанти атакували Сумщину. Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа в будинку. Опісля росіяни завдали повторних ударів – FPV-дронами по авто екстрених служб.

Про це заявили в Сумській ОВА. Також розповіли, скільки "Шахедів" вдалося збити вночі.

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Які наслідки атаки на Сумщину 17 жовтня

Сьогодні вночі та рано-вранці ворог атакував FPV-дронами Зноб-Новгородську громаду. Внаслідок російського обстрілу сталася пожежа у квартирах двоповерхового будинку. Окрім того, зайнявся легковий автомобіль.

Коли людям надавалась допомога, росіяни здійснили повторні удари, спрямувавши FPV-дрони на автівки екстрених служб, – швидку і пожежний автомобіль. Техніка постраждала, але попри все, людей вдалось врятувати,

– заявили в Сумській ОВА.

Також подякували рятувальникам і медикам за мужність і професіоналізм.

До речі, цієї ночі на Сумщині збили 5 "Шахедів".

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Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.