Ворог планує активізувати авіацію, аби завдати ракетно-бомбові удари по великих містах, – ЗСУ

7 березня 2022 , 18:44
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Джерело:

фейсбук Генштабу ЗСУ

У Генштабі Збройних сил повідомили, що росіяни мають намір активізувати авіацію. Ворог планує завдати ракетно-бомбові удари по великих містах України.

У Генеральному штабі ЗСУ зазначили, що Повітряні сили відбивають ракетно-авіаційні удари та повітряні напади противника, а також здійснюють протиповітряне прикриття важливих об'єктів України та угруповань військ.

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Росіяни планують активізувати авіацію

Окупанти планують активізувати авіацію з метою завдати ракетно-бомбових ударів по великих містах України та промисловій інфраструктурі,
– заявили у Генштабі.

Там додали, що для виконання цієї мети на територію Білорусі перекидаються авіаційні підрозділи центрального та східного воєнних округів.

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Автор: Наталія Пристанська