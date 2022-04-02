Ворог почне боятися: як чинити опір, якщо ви на окупованій території

Тимчасова окупація не означає, що ворогам не можна завдати шкоди без військових дій. Звичайні українці, які опинилися на відповідних територіях, можуть ефективно виробляти у російських загарбників відчуття страху.

У Центрі національного спротиву дали поради людям, які опинилися на тимчасово окупованих територіях. Першочергово такі українці повинні чітко ухвалити рішення, до якого саме виду спротиву вони долучаються.

Зверніть увагу В Україні запрацював офіційний сайт Центру національного спротиву

Громадянський спротив – це все те, що ми бачимо кожного дня по телебаченню, до чого надзвичайно ефективно долучаються жителі тимчасово окупованих територій – акції громадянської непокори, мітинги.

Непублічний спротив – надзвичайно ефективний саботаж на будь-якому місці роботи. Водночас він неможливий, якщо ви брали участь в акціях громадянської непокори, адже в такому разі про вас знає окупант і ви вже є його ворогом.

Як виробити в окупантів відчуття невпевненості та страху

Перш за все цивільне населення для того, щоб деморалізувати противника, не повинно у жодний спосіб з ним працювати. Тобто не можна:

надавати допомогу окупанту;

спілкуватися з представниками окупаційної "влади".

В окупанта повинно бути повне відчуття самотності на території, ворожого населення навколо нього.

Як використовувати методи саботажу

Тільки професіонали на місцях найкраще знають, як завдати шкоди окупанту.

Працівники адміністрацій

Представники місцевої влади є надзвичайно ефективним елементом спротиву. Звичайний працівник адміністрації, який, наприклад, 20 років рутинно виконує свою роботу може саботувати процеси та рішення, які відбуваються в його органі самоврядування та на які він має вплив.

Наприклад, можна проводити безліч нарад, один документ узгоджувати в усіх відділах і максимально затягнути процес ухвалення рішення та виділення грошей – це сильно ускладнить роботу окупаційних "адміністрацій".

Медики

Медики можуть як допомагати підпіллю, так і завдавати шкоди окупантам, про яку росіяни одразу не зможуть здогадатися.

Важливо – щоб ваші навмисні дії проти ворога у жодному разі не могли довести.

Комунальники та представники СТО

Представники комунальних служб можуть вплинути на водовідведення та електропостачання. Спеціалісти СТО також прекрасно розуміють, як зробити ремонт авто так, щоб воно вийшло з ладу швидко.

Як не викрити себе

Для того, щоб максимально убезпечити себе, роблячи спротив ворогу – у вас повинна бути чітка і заздалегідь сформована легенда. Ви повинні її завжди дотримуватись.

Також важливо завжди бути готовими до затримань чи допитів. На запитання завжди мають бути чіткі відповіді. Тільки разом переможемо окупанта!

Детальніше про методи національно спротиву – читайте за посиланням.

Як чинити опір, якщо ви на окупованій території: дивіться відео