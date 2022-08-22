Ворог посилив флот у Чорному морі: тепер там 5 носіїв крилатих ракет "Калібр"

В ОК "Південь" повідомили, що станом на 21 серпня росія посилила флот у Чорному морі. Наразі там перебувають 5 носіїв крилатих ракет "Калібр".

В ОК "Південь" підсумували головні події доби. Українським захисникам та захисницям вдалося завдати ворогу значних втрат.

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Що відбувається у Чорному морі

росія посилила флот у Чорному морі. Окрім того, українців застерегли: ракети типу "Калібр" – напоготові.

Корабельне угруповання в Чорному морі нарощує свою присутність до загальної кількості у 14 одиниць, які тримаються на розрахунково безпечній відстані за мисом Тарханкут. При цьому напоготові 5 носіїв ракет типу "Калібр" із загальною кількістю понад 30,

– мовиться у повідомленні.

Поради від поліції на 23 – 24 серпня

Олексій Білошицький – перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції – заявив, що ризик атак 23 – 24 серпня може бути навіть вищим, аніж зазвичай. Саме тому українців закликали бути відповідальнішими й не ігнорувати повітряних тривог.

Коли сповіщають про небезпеку, потрібно негайно йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там необхідно, доки не оголосять про відбій тривоги.

Окрім того, українців просять продумати усі маршрути для виходу з дому. Важливо у будь-який момент мати можливість оперативно спуститися в укриття.

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