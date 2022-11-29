Ворог постійно обіцяє "жахнути", – Повітряні сили про ймовірність нового масованого обстрілу

Росія вже 7 разів масовано атакувала Україну. У Повітряних силах ЗСУ розповіли, чи росіяни знову можуть вдарити.

За словами Юрія Ігната, вороги погрожують у своїх пабліках та соцмережах обов'язково "жахнути". Про це речник командування Повітряних сил ЗСУ розповів 29 листопада у ефірі телемарафону "Єдині новини".

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Чи може ворог знову масовано вдарити по Україні

Юрій Ігнат заявив, що найстрашніше ми пережили в лютому – березні 2022 року, коли сотні ракет летіли на голову щодня, коли російська авіація літала, були активні повітряні бої.

Відбувається тероризм. Десь застосують більше ракет, десь – менше. Повітряні сили готові до відбиття повітряного нападу,

– заявив речник командування.

Він зазначив, що був на зв'язку з командувачем Повітряних сил, генерал-лейтенантом Миколою Олещуком і той запевнив, що Повітряні сили готові: "Ракети заряджені. Будемо відбивати, скільки вони б там не запускали".

За його словами, Повітряні сили ЗСУ робитимуть все можливе, щоб якомога менше цього залізяччя летіло нам на голови.

Юрій Ігнат сказав, що:

зрозуміло, що суспільство дуже чутливо реагує на цю інформацію про російські літаки, які з'явились в районі Енгельса;

є інфографіка Міноборони України, що у ворога не так багато високоточних чи далекобійних ракет. Мовиться про Х-101 та X-555.

"Розслаблятись не потрібно. Зрозуміло, що вони (росіяни – 24 канал) ще виробляють їх (ракети – 24 канал) і можуть поповнювати запаси. Тому завдання Повітряних сил та Збройних Сил – відбивати цю повітряну агресію, а людей – зберігати спокій, вірити в Збройні та Повітряні Сили", – заявив Юрій Ігнат.

Що відомо про ймовірну атаку росіян

Володимир Зеленський ввечері 28 листопада під час традиційного звернення розповів, що російські окупанти готують нові удари по Україні. За словами президента, поки у Москви є ракети – вони не заспокояться.

Окрім того, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко повідомив "НВ", що російські окупанти готують 20 літаків на авіабазі в Енгельсі для нового масованого ракетного удару по Україні.

Ба більше, в американському Інституті вивчення війни розповіли, що Росія активно готується до нового удару. Їхня активність свідчить про те, що вороги хочуть підтримувати темпи останніх атак.

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