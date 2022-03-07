Ворог повністю деморалізований, його плани зруйновані, – Залужний

Росія вже 12-у добу веде підлу та криваву війну проти України. Зустрівши потужний опір українського війська, ворог зазнає нових невдач.

Окупантам не вдалося змінити владу України

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що російський ворог – деморалізований і виснажений.

Варте уваги На Сумщині піймали 14 окупантів: є медики, оператори-навідники та водії військової техніки

Росія намагалася швидко "виграти" війну, але їхні плани на "бліцкриг" – зруйновані. Також окупантам не вдалося змінити владу України.

Російський агресор хотів встановити маріонетковий уряд, захопивши Київ. Проте столиця України стоїть!

Повідомляється про зруйнування планів окупанта щодо зміни зовнішньополітичного курсу України.



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