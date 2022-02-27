Ворог припинив рух на західному напрямку Києва, наша артилерія наносить нічні удари, – Арестович

Російські війська припинив рух на західному напрямку Києва та почали відступати. Водночас українська армія наносить нічні удари по ворогу.

Про це повідомив радник глави президента Олексій Арестович під час нічного брифінгу.

До теми Лише по Києву ворог випустив 3 ракети, а також гатив по Житомиру та Запоріжжю, – Арестович

За його словами, російські окупанти раніше перебували у західному напрямку Києва. Тепер ворог повністю припинив рух на цьому напрямку

Деякі російські підрозділи відходять… Наша артилерія наносить нічні удари,

– повідомив Арестович.

Він додав, що на Чернігівському та Сумському напрямках зараз тихо.

"На Харківсьоум напрямку спроби денного входу всередину Харкову закінчилася трагічно для ворога", – сказав радник глави ОП.

Додамо, що на Київщині тривають бої з російськими окупантами. Зокрема у Ірпені відбувся танковий бій, там тривав бій піхоти. Деталі – читайте тут.

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