Ворог продовжує завдавати удари по аеродромах, системах ППО та критичній інфраструктурі
28 лютого 2022 , 08:20Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Російські військові продовжують повітряно-наступальну операцію. Вороги обстрілюють військові об'єкти та інфраструктуру.
Окупанти гатять по містах та селах України. Вони відкривають вогонь по пунктах управління військами.
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Під час повітряно-наступальної операції противник продовжив нанесення вогневого ураження військовим та цивільним аеродромам, пунктам управління військами, об'єктам системи ППО, важливим критичним об'єктам інфраструктури,
– мовиться у повідомленні.
Також ворог обстрілює підрозділи у районах оборони.
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