Ворог просунувся на південь від Ізюма, який залишається під їхнім контролем, – розвідка Британії

У розвідці Великої Британії заявили, що місто Ізюм, що на Харківщині, залишається під контролем російських окупантів. Ворогу вдалося просунутися на південь від Ізюма.

Окупанти продовжують обстріли на сході та півдні

У британській розвідці констатують продовження обстрілів на сході та півдні України. Повідомляється, що росіяни просунулися на південь від Ізюма,

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При цьому розвідка Британії називає Ізюм "стратегічно важливим містом", яке під контролем російських окупантів.

Російські обстріли міст на сході та півдні продовжуються, і російські війська просунулися далі на південь від стратегічно важливого міста Ізюм, яке залишається під їх контролем,

– йдеться у повідомленні.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявляв про скупчення російських сил в Ізюмському та Куп'янському напрямках. Там окупанти використовують залізницю.

Відомо, що загарбники відновлюють залізничний шлях з Куп'янська. Він пролягає до Харкова, Ізюма та Сватового.

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