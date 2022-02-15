Ворог провокує: українські військові розповіли про загострення на передовій

На фронті – неспокійно. Ніч напередодні видалась напруженою для захисників Катеринівки. Окупанти кілька разів відкривали вогонь. Цілили з протитанкових гранатометів.

Як розповів військовослужбовець Збройних сил України з позивним Жадібний, перед цим було тихо. Після того, як ситуація щодо ймовірного повномасштабного вторгнення Росії стала актуальнішою, обстріли на передовій почастішали.

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"Наразі противник веде не інтенсивне відкриття вогню. Він провокує, але малими кроками", – зазначив військовослужбовець ЗСУ з позивним Лука.

Провокації декілька разів на тиждень

Нині провокації відбуваються кілька разів на тиждень, як наголошують армійці. Проте бувають дні, коли окупанти починають гатити значно більше, ніж зазвичай.

За пів року оборони на ділянці фронту у Катеринівці, вояки добре вивчили, чого саме в такі моменти прагнуть російсько-терористичні війська.

Виявлена робота їхніх снайперів, бо, бували, замахували поодинокими пострілами. Хотіли витягнути на бій. Але всі вже давно служать і знають, що на таке вестися не потрібно,

– розповів військовий Юрій.

Чим більш Росія брязкає на кордоні зброєю, тим активнішою стає ворожа розвідка на лінії розмежування. Так, лише в ніч проти понеділка 14 лютого двічі лінію розмежування перетнув російський безпілотник "Орлан-10".

Після таких обстрілів – чекай на артпідготовку, переконаний Юрій. Подібну ситуацію на тій ділянці фронту його підрозділ вже переживав на початку осені. Тоді окупанти цілили не лише артилерією, а й керованими ракетами. Люди і техніка від обстрілів не постраждали.

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Як наголосив військовий ЗСУ Юрій, одна ракета окупантів коштує приблизно 10 тисяч доларів. Відсутність на супротивних позиціях стрільця з протитанкових ракет – єдине, що змінилося останнім часом.

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Армійці живуть буденним життя

Кількість техніки та живої сили у лавах окупантів незмінна. Армійці живуть буденним життя.

В нас є обладнання позицій, ми ведемо спостереження за противником, будь-які його дії ми фіксуємо та передаємо на наше командування. Також є постійна підтримка зброї в готовності,

– резюмував Лука.

На Сході чутки про повномасштабний наступ бійці сприймають стримано. Радіють хвилинам тиші і чітко розуміють, що вже за мить вона може обірватися. Війна там триває вже 8 років.

Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.