Ворог ракетами атакував Одесу: пошкодили цивільну інфраструктуру й судно, є поранені

В Одеській ОВА розповіли про наслідки обстрілу Одеси вдень 20 вересня. На жаль, відомо про поранених

За словами Олега Кіпера, росіяни могли бити "Іскандерами". Вони влучили по цивільному судну під прапором Антигуа. Серію вибухів в Одесі чули близько другої дня.

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Які наслідки обстрілу Одеси 20 вересня

Ворог здійснив ракетну атаку на Одесу. Уламки, попередньо, ракети "Іскандер-М" пошкодили припортову та цивільну інфраструктуру, а також цивільне судно під прапором Антигуа. Четверо цивільних людей поранені. Їм надається вся необхідна допомога,

– написав чиновник.

Він додав, що правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян, і закликав при оголошенні сигналу повітряної тривоги прямувати в укриття.

Що відомо про удар по Одесі

За даними Повітряних сил, на місто летіла балістика з півдня. Про низку сильних вибухів у місті повідомили кореспонденти 24 Каналу, також удар підтвердив Геннадій Труханов.

Окрім Одеси, тривогу оголосили на Заході України – в Закарпатській, Чернівецькій, Івано-Франківській областях, тобто за траєкторією балістики.

Деякі моніторингові телеграм-канали припустили, що "Іскандер" мав касетну частину. Одеська прокуратура поки не повідомляла про свої висновки.