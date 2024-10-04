Ворог "Шахедами" атакував об’єкти критичної інфраструктури України: скільки цілей збили

Росія продовжує атакувати мирні українські міста з повітря. Зокрема, ворог знову запускав ударні дрони по території нашої держави.

Вночі проти 4 жовтня Росія атакувала "Шахедами". По цілях відпрацювали сили протиповітряної оборони.

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Скільки цілей вдалося збити

Оборонці неба збили 9 ударних безпілотних літальних апарати. Загалом, Росія запустила 19 "Шахедів" із території окупованого Криму та зі своєї території. Зокрема, з Приморськ-Ахтарську та Курську.

Сили протиповітряної оборони працювали у Київській, Черкаській, Кіровоградській та Херсонській областях. 7 ворожих безпілотників типу "Шахед" було локаційно втрачено, ймовірно внаслідок протидії РЕБ.

Цієї ночі Росія не запускала жодного виду ракет.

Крім цього, Росія продовжує зазнавати суттєвих втрат на полі бою. Зокрема, Сили оборони ліквідували ще 1230 окупантів. Загалом ворог втратив 657 тисяч солдатів. Також росіяни втратили 288 одиниць техніки та озброєння.

Також відомо, що українські воїни знищили 59 артилерійських систем та 31 бойову броньовану машину.