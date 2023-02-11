Загроза катастрофи на ЗАЕС: ворог скидає воду з Каховського водосховища – супутникові фото

Російські загарбники своїми діями створюють загрозу катастрофи на окупованій ними ЗАЕС. Днями експерти помітили зменшення рівня води у Каховському водосховищі, що на Запоріжжі.

Це не лише загрожує катастрофою на найбільшій у Європі Запорізькій атомній електростанції, але й ставить під загрозу питання з питною водою та сільськогосподарське виробництво.

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Спаду води у водосховищі підтверджують супутникові фото. Вони свідчать, що З грудня 2022 року рівень води у водосховищі впав до найнижчого рівня за 30 років спостережень. Наразі рівень водосховища на позначці 14 метрів, тобто на 2 метри нижче за його нормальну висоту.

Як змінився рівень води за рік / Фото NPR

Чому це небезпечно

Місцева влада застерігає, що якщо рівень впаде нижче 13,2 метра, то система охолодження ЗАЕС, яка працює на воді з водосховища, опиниться в небезпеці. Перший заступник начальника Запорізької ОВА Геннадій Тімченко зазначив, що у разі зупинки подачі води почнуться проблеми з охолодженням реакторів, а це призведе до катастрофи.



Як змінювався рівень води у Каховському водосховищі / Фото NPR

З дефіцитом води можуть зіткнутися жителі:

Енергодара,

Мелітополя,

Бердянська.

Ще наприкінці минулого тижня Міжнародне агентство з атомної енергії заявило, що йому відомо про потенційний ризик, пов'язаний із падінням рівня води.

Навіть попри те, що зниження рівня води не становить безпосередньої загрози для ядерної та фізичної безпеки, воно може стати джерелом занепокоєння, якщо йому буде дозволено продовжуватися,

– заявив генеральний директор Рафаель Гроссі.

Окупація Запорізької АЕС: головне

Майже рік Запорізька АЕС перебуває під контролем ворога. Окупанти чинять свавілля та тиснуть на працівників станції, змушуючи їх взяти російські паспорти.

За ситуацією довкола ЗАЕС стежить вся міжнародна спільнота, зокрема і Міжнародне агентство з атомної енергії. МАГАТЕ вже закінчує розміщення постійних місій на українських атомних електростанціях.

Раніше президент Туреччини Реджеп Ердоган спілкувався телефоном з президентом Володимиром Зеленським. Як зазначив глава держави, у розмові з турецьким колегою вони торкнулися теми ядерної безпеки. Зокрема ситуації, яка склалася на Запорізькій АЕС. Як наголосив Зеленський, окупантів на її території не має бути взагалі.

Каховське водосховище – це величезне штучне озеро, яке є останньою водоймою у мережі водосховищ уздовж річки Дніпро. З 1950-х років воно використовувалося для постачання питної та поливної води до деяких частин південних областей України.