Ворог спричиняє техногенні катастрофи: що робити людям у разі аварій на хімічних об'єктах
27 лютого 2022 , 02:41Читать новость на русском
Джерело:телеграм Держспецзв'язку
Держспецзв'язок повідомив, що у ніч на 27 лютого окупанти спричиняють техногенні катастрофи. У Харкові ворог підірвав газопровід. У Василькові внаслідок обстрілу балістичними ракетами спалахнула нафтобаза.
Людей попередили, як діяти у разі аварій на хімічних об'єктах. Найкраще – негайно виїхати з місця, близького до аварії.
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Водночас, якщо немає можливості, потрібно дотримуватися порад фахівців.
Що рекомендують у Держспецзв'язку
- Зачинити вікна та без нагальної потреби не відчиняти їх. Якщо все-таки довелося це зробити, завішати вікна вологою або марлевою тканиною. Її потрібно періодично міняти.
- Уникати тривалого перебування на повітрі.
- Користуватися системою кондиціонування та очищення повітря. Поставити у помешканні або місці перебування місткості з водою. Це підвищить вологість повітря.
- Регулярно здійснювати вологе прибирання.
- Якщо у повітрі відчувається дим, носити вологі маски.
- Виключити зі свого раціону газовані напої.
- Пити 2 – 3 літри води щодня.
- Промивати ніс та горло.
- Декілька разів на день приймати душ.
Що робити людям у разі аварій на хімічних об'єктах / Інфографіка 24 каналу
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