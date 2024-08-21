Ворог на світанку атакував Івано-Франківщину

Росія продовжує атакувати українські мирні міста, які ніколи не становили для неї загрози. Цього разу під ударом опинилась Івано-Франківська область.

Вночі та зранку 21 серпня Росія запускала ударні дрони по території України. Відомо, що на Івано-Франківщині обійшлось без жертв та руйнувань.

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Що відомо про наслідки атаки

Голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук розповіла про наслідки атаки на її регіон. За її словами, на щастя, не зафіксовано руйнувань, а також немає постраждалих.

Вона також закликала мешканців не ігнорувати повітряні тривоги. Проста обережність може зберегти життя, тож не варто нехтувати власною безпекою.

Онищук також подякувала нашим оборонцям неба та усім, хто захищає Україну.

Вночі проти 21 серпня вибухи пролунали також на Хмельниччині та на Київщині. У Київській області працювали сили протиповітряної оборони.