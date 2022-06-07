Ворог тримає напоготові у Чорному морі 3 носії крилатих ракет і великий десантний корабель

Російське корабельне угруповання в Чорному морі тримає напоготові 2 надводних та 1 підводний носій крилатих ракет.

Окрім цього, в акваторії моря окупанти тримають в готовності до дій 1 великий десантний корабель.

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В оперативному командуванні "Південь" зауважили, що це не знижує ступень загрози ракетних ударів. При цьому зберігається ризик висадки ворожого десанту.

У Чорному морі ВМС ЗСУ відігнали окупантів на понад 100 кілометрів

Раніше повідомлялося, що військово-морські сили ЗСУ зуміли відкинути угруповання російських кораблів від українських берегів на більш ніж сотні кілометрів й позбавили окупантів контролю над цією частиною акваторії. Втім, противник намагається повернути втрачений контроль завдяки береговим ракетним комплексам та крилатих ракет повітряного базування.

Росія перейшла на застарілі типи ракет

Зараз інтенсивність ударів крилатими ракетами "Калібр" знизилась й окупанти все частіше почали бити по наземних об’єктах протикорабельними ракетами, які призначені для ураження бойових кораблів та суден. Такі дії російських загарбників можуть свідчити про те, що Росія використала значний обсяг сучасної ракетної зброї та перейшла на застарілі типи ракет, запасів якої достатньо для ударів по Україні.

Ситуація у Чорному морі

У ВМС застерігають, що залишається ризик висадки тактичного десанту та диверсійно-розвідувальних груп на одеське узбережжя. А особливо цей ризик високий в сприятливих погодних умовах літньої пори.

Обстановка в північно-західній частині моря залишається складною й ворог перейняв тактику ВМС ЗСУ. В окупованому Криму та на Херсонщині окупанти розгорнули берегові ракетні комплекси "Бал" та "Бастіон". Також наразі вони перекидають додаткові сили на острів Зміїний.

Вороже угруповання орієнтовно із 30 кораблів та підводних човнів продовжують блокувати цивільне судноплавство. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну "друга армія світу" поцілила в 9 цивільних суден. Одне з них затонуло. На жаль, загинула два мирних моряки.

Загалом від 24 лютого російські кораблі та підводні човни випустили по Україні понад 300 крилатих ракет.

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