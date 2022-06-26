Ворог цілий день обстрілював Криворізький район: є поранені

Російські загарбники упродовж дня 26 червня обстрілювали Зеленодольську громаду у Криворізькому районі. Ворог гатив зі ствольної артилерії та "Ураганів".

Деталі розповів Микола Лукашук – голова ДОР. Він додав, що російські загарбники били по самому місту та його прикордонних територіях.

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Цілий день ворог гатив по Зеленодольській громаді, що у Криворізькому районі. Зі ствольної артилерії та "Ураганів" окупанти накривали і саме місто, і його прикордонні території,

– мовиться у повідомленні.

За словами Лукашука, упродовж дня двоє громадян звернулися до медиків з осколковими ураженнями. Постраждалим, які відмовилися від госпіталізації, надали необхідну допомогу.

Окрім того, голова ДОР повідомив, що надвечір до медиків звернувся третій постраждалий. На щастя, життю чоловіка нічого не загрожує.

Також рятувальники допомогли мамі й доньці вибратися з квартири, у якій через обстріл деформувалися вхідні двері.

Внаслідок обстрілів спалахнула пожежа

Лукашук наголосив, що на території Зеленодольська внаслідок обстрілу спалахнула пожежа. Також ворог пошкодив:

декілька багатоповерхівок;

будівлю ДЮСШ;

пошти;

будинок культури.

Також воронки та уламки від російських "Градів" зафіксували у парковій зоні.

Ситуація на Дніпропетровщині

Лукашук наголосив, що упродовж дня на території Дніпропетровщини сигнал повітряної тривоги лунав декілька разів.

"Російська окупаційна армія – просто нелюди. Все, що вони вміють – це травмувати, руйнувати, знищувати. Обстрілювати житлові будинки, цивільні об'єкти і воювати проти мирного населення", – мовиться у повідомленні.

Водночас Україна – сильніша. Лукашук заявив, що жодне зло не зможе зламати державу, яка знає, за що і за кого бореться.

Втрати ворога

Російським окупантам продовжують завдавати втрат. Станом на 26 червня Генштаб ЗСУ повідомив про 34 850 ліквідованих росіян. Також відомо про знищення:

танків – 1532 (+21) одиниць,

бойових броньованих машин – 3659 (+14) одиниць,

артилерійських систем – 764 одиниць,

РСЗВ – 243 (+2) одиниці,

засобів ППО – 99 одиниць,

Літаків – 217 одиниць,

гелікоптерів – 184 одиниць,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 630 (+4) одиниць,

крилатих ракет – 139 (+2) одиниці,

кораблів / катерів – 14 одиниць,

автомобільної техніки й автоцистерн – 2564 (+4) одиниці,

спеціальної техніки – 60 одиниць.

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