Ворог ударив по логістичній компанії у Дніпрі

Російські війська продовжують тероризувати міста України. Під ударом 15 жовтня опинився Дніпро. Там ворог поцілив у склади логістичної компанії.

Про це повідомили в ОВА.

Що відомо про удар по логістичній компанії в Дніпрі?

Очільник ОВА Олександр Ганжа зазначив, що пошкоджень зазнав об'єкт у Дніпровському районі. Попередньо, сталося влучання по складах логістичної компанії.

На місці спалахнула пожежа. "Інформацію про постраждалих уточнюємо", – додав Ганжа.

Слід уточнити, що близько 13:30 для Дніпровського району оголосили ракетну загрозу. Вибух у місті пролунав о 13:41.

Які ще міста були під прицілом росіян?

Звечора 14 жовтня ворожі війська почали атаку на Кіровоградщину. Вибухи гриміли й уночі. Росіяни вдарили, зокрема, по транспортних промислових підприємствах.

На ранок стало відомо й про пошкодження житлових будинків, автомобілів. Загалом на території області зафіксовано влучання на 26 локаціях. На жаль, троє людей загинули, є й поранені.

На Полтавщині зафіксовано пошкодження газовидобувної інфраструктури "Нафтогазу". Там спалахнула пожежа. А у Кам'янець-Подільському районі на Хмельниччині загорілося підприємство.