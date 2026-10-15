Ворог ударив по логістичній компанії у Дніпрі
Російські війська продовжують тероризувати міста України. Під ударом 15 жовтня опинився Дніпро. Там ворог поцілив у склади логістичної компанії.
Про це повідомили в ОВА.
Що відомо про удар по логістичній компанії в Дніпрі?
Очільник ОВА Олександр Ганжа зазначив, що пошкоджень зазнав об'єкт у Дніпровському районі. Попередньо, сталося влучання по складах логістичної компанії.
На місці спалахнула пожежа. "Інформацію про постраждалих уточнюємо", – додав Ганжа.
Слід уточнити, що близько 13:30 для Дніпровського району оголосили ракетну загрозу. Вибух у місті пролунав о 13:41.
Які ще міста були під прицілом росіян?
Звечора 14 жовтня ворожі війська почали атаку на Кіровоградщину. Вибухи гриміли й уночі. Росіяни вдарили, зокрема, по транспортних промислових підприємствах.
На ранок стало відомо й про пошкодження житлових будинків, автомобілів. Загалом на території області зафіксовано влучання на 26 локаціях. На жаль, троє людей загинули, є й поранені.
На Полтавщині зафіксовано пошкодження газовидобувної інфраструктури "Нафтогазу". Там спалахнула пожежа. А у Кам'янець-Подільському районі на Хмельниччині загорілося підприємство.