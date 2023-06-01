Ворог вдарив 10 ракетами "Іскандер" по Київщині: головне зі зведення Генштабу

Росіяни завдали чергового підступного удару по Україні. В ніч проти 1 червня вони атакували Київ ракетами "Іскандер". Усі повітряні цілі ворога вдалося збити силами і засобами ППО.

За наявною інформацією, цього разу для атаки ворог використав оперативно-тактичний ракетний комплекс "Іскандер". Ракетами окупанти били по об'єктах цивільної та критичної інфраструктури Київської області.

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Що відомо про роботу ППО

У Генштабі зазначили, що сили та засоби Повітряних сил ЗСУ збили 10 з 10 ракет, випущених російськими загарбниками.

Зауважимо, що дані Генштабу підтверджують попередню інформацію, яку озвучували у КМВА. У відомстві зазначали, що цього разу росіяни не атакували Київ з допомогою літаків.

Перший день літа. День захисту дітей. А росіяни здійснюють черговий напад на столицю і знов вбивають! Вбивають українських дітей. Ця атака пов'язана із застосуванням агресором ймовірно, оперативно-тактичних ракетних комплексів наземного базування. Тому ракети на Київ полетіли не з літаків,

– зазначали у КМВА.

Також у Генштабі зазначили, що впродовж минулої доби ворог здійснив 3 ракетні і 29 авіаційних ударів. Зафіксували також 49 обстрілів з РСЗВ по позиціях ЗСУ та населених пунктах.

На жаль, є постраждалі серед цивільного населення, пошкоджено приватні житлові будинки, інша інфраструктура,

– кажуть у зведенні.

Крім того, у Генштабі наголошують, що ймовірність завдання ракетних і авіаційних ударів по Україні залишається дуже високою й надалі. Тож, не ігноруйте повітряну тривогу та перебувайте в укриттях доти, поки не буде відбою.

Зауважимо, що окупанти продовжують зосереджувати свої основні зусилля на спробах повністю окупувати Донецьку та Луганську області. Впродовж минулої доби відбили 21 атаку ворога.

Що відомо про наслідки ракетного удару

У КМВА зазначали, що влучання уламків повітряних цілей зафіксували у кількох районах: Деснянському, Дніпровському та Дарницькому.

На жаль, у Деснянському районі загинуло троє людей, зокрема одна дитина. Вона 2012 року народження. Ще 10 людей зазнали поранень, серед них – одна дитина.

Пошкоджень зазнав житловий будинок. У ньому вибиті вікна та двері, а вибухова хвиля буквально зірвала балкон. Крім того, зафіксоване падіння уламків на дитячу поліклініку, у двох школах вибиті вікна та двері, а також уламки пошкодили дільничий пункт поліції. Через падіння уламків на дитячий садок винесло вікна вибуховою хвилею.

У Дніпровському районі постраждало двоє людей, двох із них госпіталізували. Також в одному з житлових будинків виникло сильне задимлення через падіння уламків. Крім того, вибуховою хвилею винесло вікна. Зафіксували падіння уламків на адміністративну будівлю, пошкоджені припарковані авто, кілька з яких згоріли. А ще уламки впали у двори будинків, на проїжджу частину та зелені зони.

Дарницький район. На щастя, минулося без постраждалих. В одному житловому будинку уламки вибили вікна вибуховою хвилею. Крім того, пошкоджений трубопровід гарячого водопостачання. А ще уламки впали на нежитлову будівлю, руйнувань зазнав перший поверх. Також уламки зафіксували у дворах будинків і на проїжджій частині.