В Кривому Розі пролунав вибух: ворог атакував інфраструктуру міста

Вдень 21 червня в Кривому Розі пролунав вибух. За даними місцевої влади, російські війська атакували інфраструктуру міста.

Вибух в місті підтвердив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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Вибух у Кривому Розі

Вибух в місті пролунав вдень 21 червня. Зауважимо, що о 15:40 в Дніпропетровській області була оголошена повітряна тривога.

Ворог вдарив по Кривому Рогу. Атакував інфраструктуру міста. Сталася пожежа,

– написав Сергій Лисак.

Подальші наслідки удару та пожежі наразі з'ясовуються.

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Очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук заявив, що цей удар є черговим актом тероризму та російської агресії проти мирного міста. Він також закликав місцевих жителів пам'ятати про інформаційну тишу.