Ворог вдарив по Сумщині: влучив по підприємству, триває рятувальна операція

Росія увечері 20 травня атакувала Сумщину. Влучання прийшлося по підприємству.

Наразі триває аварійно-рятувальна операція. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Сумську ОВА.

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Що відомо про атаку на Сумщину

Повітряні сили попереджали Сумську область про рух ракети о 17:19, а о 17:34 – КАБ/КАР.

Згодом стало відомо, що російська армія атакувала Шосткинську громаду. Вона спрямувала туди ракету.

Пошкоджена інфраструктура одного з підприємств. Триває аварійно-рятувальна операція,

– розповіли у Сумській ОВА о 17:41.

Там також додали, що наслідки цього російського удару з'ясовуються.

Про постраждалих наразі не повідомляється.

Нагадаємо, що вранці 20 травня росіяни також атакували БпЛА Велику Писарівку Охтирського району під час видачі гуманітарної допомоги. На селище спрямували приблизно 6 FPV-дронів.

Травми отримали 2 людини – чоловіки віком 51 та 57 років.