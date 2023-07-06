Ворог вдарив ракетами по Львову: влучання у багатоквартирний будинок

6 липня 2023, 03:37
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Джерело:

Максим Козицький

У ніч на 6 липня ворог запустив по Україні "Калібри". Внаслідок атаки у Львові пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури. Також уламки ракети влучили у житловий будинок. На жаль, є поранені.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.  Він зазначив, що було займання, яке оперативно загасили пожежники. Зараз рятувальники розбирають завали.

До теми Майже у всіх областях України була повітряна тривога через "Калібри": вибухи прогриміли у Львові

Внаслідок атаки по Львову є поранені

Раніше мер Андрій Садовий повідомляв, що щонайменше 4 людей постраждали від ракетного обстрілу. Один з поранених – важкий, його зараз везе до медичного закладу швидка допомога. Згодом він уточнив, мовиться про житловий будинок.

Надзвичайники дістають людей з-під завалів. Їду на місце,
– зазначив очільник Львова.

На місці працюють пожежники, медики, фахівці ДСНС. Людям надають всю необхідну допомогу. Тим часом у місцевих пабліках люди повідомляють про вибиті вікна та знищені речі.  Також люди підтверджували інформацію про пожежу та те, що по місту їхали швидкі допомоги.

Зверніть увагу! Про деталі масованої ракетної атаки по Україні Повітряні сили ЗСУ обіцяли повідомити вже вранці. Військові проінформують про результати роботи ППО.

Що відомо про ракетну атаку у ніч на 6 липня:

  • Про те, що є загроза атаки "Калібрами" у Повітряних силах повідомили близько 1:00. Тривогу одразу ж оголосили на Півдні України.
  • Згодом про те, що загроза – реальна, зазначив і голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
  • Сирени почули у центральних областях України та у Києві.
  • Про роботу ППО та вибухи повідомили на Черкащині.
  • Близько 2:00 ракетна небезпека поширилась і на Захід. В укриття закликали перейти усіх жителів України, окрім мешканців Донеччини.
  • Вже о пів на третю у Львові прогриміли вибухи. Згодом вони повторились.
  • І військові, і місцева влада повідомили, що загроза не зникла і вибухи можуть повторитись.
  • У Повітряних силах зауважили, що повторні вибухи були в результаті роботи ППО.
  • Знову "зеленою" карта України стала близько 3 ночі.
  • Спочатку дозволили вийти з укриттів мешканцям південних та центральних областей. Згодом – Півночі та столиці.

Автор: Ірина Пундор