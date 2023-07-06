Ворог вдарив ракетами по Львову: влучання у багатоквартирний будинок

У ніч на 6 липня ворог запустив по Україні "Калібри". Внаслідок атаки у Львові пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури. Також уламки ракети влучили у житловий будинок. На жаль, є поранені.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький. Він зазначив, що було займання, яке оперативно загасили пожежники. Зараз рятувальники розбирають завали.

До теми Майже у всіх областях України була повітряна тривога через "Калібри": вибухи прогриміли у Львові

Внаслідок атаки по Львову є поранені

Раніше мер Андрій Садовий повідомляв, що щонайменше 4 людей постраждали від ракетного обстрілу. Один з поранених – важкий, його зараз везе до медичного закладу швидка допомога. Згодом він уточнив, мовиться про житловий будинок.

Надзвичайники дістають людей з-під завалів. Їду на місце,

– зазначив очільник Львова.

На місці працюють пожежники, медики, фахівці ДСНС. Людям надають всю необхідну допомогу. Тим часом у місцевих пабліках люди повідомляють про вибиті вікна та знищені речі. Також люди підтверджували інформацію про пожежу та те, що по місту їхали швидкі допомоги.

Що відомо про ракетну атаку у ніч на 6 липня:

Про те, що є загроза атаки "Калібрами" у Повітряних силах повідомили близько 1:00. Тривогу одразу ж оголосили на Півдні України.

Згодом про те, що загроза – реальна, зазначив і голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Сирени почули у центральних областях України та у Києві.

Про роботу ППО та вибухи повідомили на Черкащині.

Близько 2:00 ракетна небезпека поширилась і на Захід. В укриття закликали перейти усіх жителів України, окрім мешканців Донеччини.

Вже о пів на третю у Львові прогриміли вибухи. Згодом вони повторились.

І військові, і місцева влада повідомили, що загроза не зникла і вибухи можуть повторитись.

У Повітряних силах зауважили, що повторні вибухи були в результаті роботи ППО.

Знову "зеленою" карта України стала близько 3 ночі.

Спочатку дозволили вийти з укриттів мешканцям південних та центральних областей. Згодом – Півночі та столиці.

Про деталі масованої ракетної атаки по Україні Повітряні сили ЗСУ обіцяли повідомити вже вранці. Військові проінформують про результати роботи ППО.