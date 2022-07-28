Ворог вдарив ракетами по об'єкту інфраструктури у Вишгородському районі Київщини

Рано-вранці 28 липня окупанти атакували Київщину. Російські ракети поцілили по об'єкту інфраструктури у Вишгородському районі.

Вибухи на Київщині пролунали під час повітряної тривоги, яку оголосили орієнтовно о 4:00. Деталі ворожого обстрілу повідомив очільник обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

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Ракети окупантів прилетіли в об'єкт інфраструктури

Кулеба зауважив, що рано-вранці 28 липня росіяни завдали чергового ракетного удару по одній із громад Вишгородського району.

Обстріляний об'єкт інфраструктури. Інформація щодо жертв уточнюється. На місці вже працюють всі екстрені служби,

– зазначив очільник ОВА.

Він вкотре закликав мирних жителів не нехтувати сигналами тривоги та обов'язково спускатися в укриття. Адже війна триває, а окупанти продовжують підступно запускати ракети по мирних українських містах.

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Під час наступної тривоги також лунали вибухи

Наступну повітряну тривогу на Київщині оголосили вже через пів години. Майже одразу після звучання сирен кияни повідомили у соцмережах, що знову чули вибухи.

Наразі невідомо, що стало причиною цих звуків. Це могла бути робота систем протиповітряної оборони або ж чергові влучання російських ракет. Офіційної інформації щодо цього поки немає.

Окрім цього, вибухи чули у Чернігові та області. Деякі місцеві переконували, що це працювали системи ППО, інші ж писали у соцмережах про ворожий "приліт". В ОВА згодом повідомили, що обстріл Чернігівщини таки відбувся – росіяни запускали ракети з Білорусі.

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Під час повітряної тривоги важливо не публікувати фото чи відео з місць обстрілів, якщо вони трапляються. Також не варто оприлюднювати адрес влучань ворожих снарядів чи ракет. Пам'ятайте, що така інформація лише допомагає коригувати вогонь окупантам, які часто свідомо обстрілюють саме житлові райони задля терору мирних жителів.