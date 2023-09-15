Росіяни вкотре показали недолугість: били по Бериславщині, а влучили по Новій Каховці

Російська окупаційна армія скинула авіабомбу на тимчасово окуповану Нову Каховку Херсонської області. Пошкодження серйозні, але сталось це через недолугість ворога, адже ціль атаки була іншою.

Про це повідомила речниця Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк під час брифінгу, інформує 24 Канал. За її словами, росіяни хотіли атакували керованими авіабомбами Берислав на правому березі Херсонської області, але скинули бомбу на Нову Каховку.

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Намагаючись нанести керованими авіабомбами черговий авіаційний удар по Бериславщині, російські окупанти вронили один з КАБів (керовану бомбу) на Нову Каховку у житловому районі, пошкодили декілька багатоквартирних будинків. Є жертви серед місцевого населення, за попередньою інформацією,

– зазначила Наталія Гуменюк.

Речниця також зауважила, що окупанти хочуть звинуватити в обстрілі Сили оборони України, але усе зафіксовано, тому їм це не вдасться.

Що відомо про удар ворога по Новій Каховці

Мер Нової Каховки Володимир Коваленко заявив, що місцеві жителі бачили, як літак скинув авіабомбу на житловий квартал.

За його словами, у місті серйозні руйнування, а квартал, де були влучання, оточили російські окупанти.

У мережі повідомляють, що пошкоджені будинки в мікрорайоні "Сокіл". Окупанти заявили про загиблих та поранених.

Херсон та правобережну частину Херсонської області українські військові звільнили восени минулого року. Окупанти постійно обстрілюють деокуповані населені пункти.