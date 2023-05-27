Окупанти вдарили по дамбі Карлівського водосховища на Донеччині: яка там ситуація

Окупанти влучили в дамбу Карлівського водосховища на Донеччині ракетою із комплексу С-300. Станом на 21:00 ситуація залишається контрольованою.

Деталі розповів речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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За його словами, підтоплені 2 домогосподарства в селі Желанне Перше.

До робіт з мінімізації наслідків затоплень залучили 14 осіб та 7 одиниць техніки. Проводяться ремонтні роботи, лінії електропередач, подача води до 67 населених пунктів Покровського району припинена до повної стабілізації ситуації,

– зазначив Шершень.

Підсумовуючи, він сказав, що наші підрозділи на Запорізькому та Донецькому напрямках продовжують ведення оборони та дають відсіч ворогу.

Що відомо про влучання в дамбу

Окупанти ввечері 25 травня поцілили в одну з дамб Карлівського водосховища, що на річці Вовча в Донецькій області. Під загрозою затоплення опинилися три селища: Галицинівка, Желанне Перше і Желанне Друге. Влада створила штаб із подолання наслідків надзвичайної ситуації, готуються до можливої евакуації населення.

Російські терористи від початку широкомасштабного вторгнення постійно обстрілювали Карлівку, завдаючи ударів саме по греблі, прекрасно розуміючи, що від цього постраждають насамперед цивільні.

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко наголосив, що до такого розвитку подій ми були готові, а тому оперативні та рятувальні служби Донеччини вже почали діяти за чітко визначеним алгоритмом.