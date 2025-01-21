Ворог вночі атакував Рівненщину: працювала ППО

У ніч проти 21 січня росіяни атакували Україну за допомогою дронів-камікадзе типу "Шахед". Ударні БпЛА противника намагалися уразити Рівненську область.

По ворожих цілях у регіоні працювали сили протиповітряної оборони. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Рівненської обласної військової адміністрації Олександра Коваля.

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Які наслідки атаки у Рівненській області

Вночі орієнтовно о 02:42 на території Рівненської області оголошували повітряну тривогу через атаку ворожими безпілотними літальними апаратами. Під час нічної загрози у регіоні працювали сили протиповітряної оборони, в ОВА розповіли про наслідки.

Маємо збиття повітряної цілі ворога. Дякую військовим за професійну роботу,

– ідеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, руйнувань інфраструктури, зокрема цивільної, в регіоні наразі не фіксують. Водночас даних про постраждалих або загиблих не повідомляли, ймовірно, їх немає. Станом на ранок на місці збиття повітряних цілей працюють усі відповідні служби.

До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Наразі додаткової інформації стосовно атаки оприлюднено не було.