Росія вночі атакувала "Шахедами" Україну: скільки ворожих цілей вдалося приземлити захисникам

У ніч проти 19 лютого окупаційне військо вкотре атакувало Україну "Шахедами". По ворожих цілях відпрацювали сили ППО.

Росія запустила по Україні 167 ударних БпЛА. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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Скільки ворожих цілей знищено

У ніч проти 19 лютого ворожі сили атакували 167-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків:

Орел,

Брянськ,

Курськ,

Міллєрово,

Шаталово,

Приморсько-Ахтарськ.

Також противник завдав удару двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 по Сумщині із Воронезької області.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 106-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Хмельницькій, Житомирській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Одеській та Миколаївській областях,

– ідеться в повідомленні.

В Повітряних силах повідомили, що 56 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина, Київщина, Сумщина, Черкащина та Запоріжжя.



Збиті ворожі цілі / Інфографіка Повітряних сил