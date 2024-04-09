Ворог вночі атакував високовольтні підстанції на Львівщині та Полтавщині, – Міненерго

У ніч на 9 квітня ворог атакував Україну "Шахедами". Основна ціль ворога незмінна – об'єкти критичної інфраструктури.

На Львівщині та Полтавщині внаслідок нічної атаки є пошкодження на двох високовольтних підстанціях. Також відомо, що через бойові дії на Дніпропетровщині одночасно відключились дві високовольтні повітряні лінії.

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Наслідки нічної атаки

Уночі на Полтавщині ворог поцілив у високовольтну підстанцію, що призвело до загоряння. На щастя, завдяки оперативній реакції ДСНС, загрози поширення вогню вдалося уникнути, попередньо, обійшлося без постраждалих. Втім, обладнання підстанції отримало певні пошкодження, які вимагатимуть ремонтних робіт.

Водночас на Львівщині сталася аналогічна ситуація. Внаслідок ворожої атаки сталося займання обладнання високовольтної підстанції. На щастя, жертв та постраждалих серед мешканців не зафіксовано, але пожежа призвела до певних матеріальних збитків. На момент події триває огляд та уточнення наслідків атаки.

Наслідки ворожих обстрілів також відчули на Дніпропетровщині, де через бойові дії відключились дві високовольтні повітряні лінії. Це призвело до знеструмлення промислового об'єкта, але завдяки оперативності енергетиків, споживачів змогли швидко повернути до нормального електропостачання.