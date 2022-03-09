Ворог вночі не був активний, він використовує паузу, щоб перегрупувати сили, – Арестович

Окупанти в ніч проти 9 березня активних бойових дій не проводили. Вони зробили паузу, щоб перегрупувати війська.

Таким чином ворог хоче накопичити військову силу, щоб завдавати удару по запланованих напрямках. Про це заявив радник голови ОП Олексій Арестович 9 березня, повідомляє 24 канал.

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Агресор протягом ночі активних дій не проводив. Він використовує паузу для перегрупування, накопичення сил,

– каже Арестович.

За словами радника голови ОП, головними цілями окупантів наразі є Київ, Харків, Маріуполь та Миколаїв.

Звернення Арестовича: дивіться відео

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