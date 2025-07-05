Ворог вночі запустив понад 300 "Шахедів" по Україні: скільки ворожих цілей вдалося збити
- Вночі 5 липня російська армія запустили по Україні 322 дрони.
- В Повітряних силах повідомили, що основний напрямок удару ворога була Хмельниччина.
В ніч проти 5 липня російські окупанти знову тероризували Україну та її населення. Зокрема, Росія запускала ударні БпЛА типу "Шахед".
Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.
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Росія атакувала "Шахедами"
У ніч проти 5 липня росіяни атакували 322-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Ворог запускав дрони із напрямків:
- Брянськ,
- Курськ,
- Орел,
- Міллерово,
- Приморсько-Ахтарськ,
- Шаталове.
Основний напрямок удару – Хмельниччина, місто Старокостянтинів!
– вказали в Повітряних силах.
Повітряний напад ворожих сил відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на о пів на 10 годину ранку сили ППО знищили 292 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотники інших типів).
Вказується, що 157 ворожих повітряних цілей було збито вогневими засобами ураження, ще 135 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.
В Повітряних силах зазначили, що зафіксовано влучання засобів повітряного нападу ворога у 4 локаціях, падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.
Збиті цілі під час нічної атаки / Інфографіка Повітряних сил