Ворог вночі запустив понад 300 "Шахедів" по Україні: скільки ворожих цілей вдалося збити

В ніч проти 5 липня російські окупанти знову тероризували Україну та її населення. Зокрема, Росія запускала ударні БпЛА типу "Шахед".

Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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Росія атакувала "Шахедами"

У ніч проти 5 липня росіяни атакували 322-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Ворог запускав дрони із напрямків:

Брянськ,

Курськ,

Орел,

Міллерово,

Приморсько-Ахтарськ,

Шаталове.

Основний напрямок удару – Хмельниччина, місто Старокостянтинів!

– вказали в Повітряних силах.

Повітряний напад ворожих сил відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на о пів на 10 годину ранку сили ППО знищили 292 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотники інших типів).

Вказується, що 157 ворожих повітряних цілей було збито вогневими засобами ураження, ще 135 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

В Повітряних силах зазначили, що зафіксовано влучання засобів повітряного нападу ворога у 4 локаціях, падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.



Збиті цілі під час нічної атаки / Інфографіка Повітряних сил