Ворог втратив 9166 військових у війні в Україні

4 березня 2022 , 08:50
Читать новость на русском

Джерело:

пресслужба Генштабу

Станом на ранок 4 березня ворожа армія втратила вже понад 9 тисяч своїх військових. Таку статистику оприлюднили у Генштабі.

Така кількість окупантів загинули у період з вторгнення Росії в Україну 24 лютого до ранку 4 березня. Також у Генштабі оприлюднили інформацію щодо кількості втраченої ворогом зброї та військової техніки. 

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Втрати Росії станом на 4 березня

Як зазначили у відомстві, усі дані уточнюються. Їх підрахунок ускладнюють інтенсивні бойові дії. За інформацією українських військових, противник втратив: 

  • танків – 251;
  • бойових броньованих машин – 939;
  • артилерійських систем – 105;
  • РСЗВ – 50;
  • засоби ППО – 18;
  • літаків – 33;
  • гелікоптерів – 37. 

Крім того, ворог втратив 404 автомобілі, 2 легкі швидкісні катери. Також українським військовим вдалось знищити 60 цистерн з ППМ, а також 3 БПЛА оперативно-тактичного рівня.


Ворог втрачає свою зброю / Фото Генштабу

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!

 

Автор: Тетяна Сукач