Ворог втратив 9166 військових у війні в Україні
Джерело:пресслужба Генштабу
Станом на ранок 4 березня ворожа армія втратила вже понад 9 тисяч своїх військових. Таку статистику оприлюднили у Генштабі.
Така кількість окупантів загинули у період з вторгнення Росії в Україну 24 лютого до ранку 4 березня. Також у Генштабі оприлюднили інформацію щодо кількості втраченої ворогом зброї та військової техніки.
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Втрати Росії станом на 4 березня
Як зазначили у відомстві, усі дані уточнюються. Їх підрахунок ускладнюють інтенсивні бойові дії. За інформацією українських військових, противник втратив:
- танків – 251;
- бойових броньованих машин – 939;
- артилерійських систем – 105;
- РСЗВ – 50;
- засоби ППО – 18;
- літаків – 33;
- гелікоптерів – 37.
Крім того, ворог втратив 404 автомобілі, 2 легкі швидкісні катери. Також українським військовим вдалось знищити 60 цистерн з ППМ, а також 3 БПЛА оперативно-тактичного рівня.
Ворог втрачає свою зброю / Фото Генштабу
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