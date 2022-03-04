Ворог втратив 9166 військових у війні в Україні

Станом на ранок 4 березня ворожа армія втратила вже понад 9 тисяч своїх військових. Таку статистику оприлюднили у Генштабі.

Така кількість окупантів загинули у період з вторгнення Росії в Україну 24 лютого до ранку 4 березня. Також у Генштабі оприлюднили інформацію щодо кількості втраченої ворогом зброї та військової техніки.

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Втрати Росії станом на 4 березня

Як зазначили у відомстві, усі дані уточнюються. Їх підрахунок ускладнюють інтенсивні бойові дії. За інформацією українських військових, противник втратив:

танків – 251;

бойових броньованих машин – 939;

артилерійських систем – 105;

РСЗВ – 50;

засоби ППО – 18;

літаків – 33;

гелікоптерів – 37.

Крім того, ворог втратив 404 автомобілі, 2 легкі швидкісні катери. Також українським військовим вдалось знищити 60 цистерн з ППМ, а також 3 БПЛА оперативно-тактичного рівня.



Ворог втрачає свою зброю / Фото Генштабу

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