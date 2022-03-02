Ворог втратив ініціативу, проводить мобілізацію для формування резерву, – Залужний

Збройні сили України продовжують знищувати російських загарбників. Ворог вдався до мобілізації для формування резерву.

Окупанти втратили тактичну ініціативу та знизили темпи просування. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний близько опівночі 2 березня.

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Збройні Сили України дали таку відсіч агресору, що для продовження наступу він змушений проводити мобілізацію для формування резерву,

– зазначив генерал-лейтенант.

"У російських окупантів є два варіанти: бути знищеними або здатися. Ми на своїй землі, а тому захищатимемо її до останньої краплі крові. Як своєї, так і загарбника", – додав він.



Втрати Росії у війнах / Інфографіка з фейсбуку Валерія Залужного

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