Ворог ввечері завдав 2 ударів ракетами по Одещині

Увечері 11 липня окупанти вкотре атакували Одещину. По області завдали 2 ракетні удари.

Про це повідомило Оперативне командування "Південь". На щастя, руйнувань та жертв немає.

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Це вже друга атака за день

російські окупанти вже вдруге за день атакували Одеську область. Попередні два удари загарбники завдали вдень. Тоді 7 російських ракет пошкодили виробничу та критичну інфраструктуру регіону на прибережній смузі.

Також на одному з прибережних селищ ракета влучила в приватний одноповерховий будинок. Вибухова хвиля пошкодила будинки, автівки та дерева поруч, однак, на щастя, без жертв.

О 19:02 в Одеській області знову пролунали вибухи, а вже через хвилину в регіоні оголосили повітряну тривогу.

Ситуація на Півдні загострюється

На Півдні нашої держави окупанти все частіше обстрілюють українські населені пункти та намагаються зробити все можливе, щоб утриматися на зайнятих позиціях та уникнути неминучого контрнаступу Збройних Сил.

Найбільше від російських обстрілів на Півдні страждають Одещина та Миколаївщина. Також з тимчасово окупованої Херсонщини загарбники обстрілюють Дніпропетровщину.

10 липня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що президент Володимир Зеленський віддав наказ деокупувати Південь. Для цього Україна збирає мільйонні бойові сили. Варто зазначити, що на Півдні України під окупацією перебувають частина Запорізької області, майже вся Херсонщина та частина Миколаївщини. Також окупованим був один населений пункт Одещини – селище Біле на острові Зміїний, однак після вибиття окупантів, острів повернувся під контроль України.

Водночас Володимир Зеленський коментуючи заяву Резнікова наголосив, що завданням наших військових є деокупація всіх територій.

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