Ворог взяв під контроль Пологи Запорізької області, планує наступ на Запоріжжя
9 березня 2022 , 01:09Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Генерального штабу ЗСУ
8 березня – 13 доба війни. Генеральний штаб ЗСУ опублікував вечірнє зведення щодо оперативної ситуації на фронтах протистояння російському окупанту.
За даними Генштабу, ворог знизив темп наступальної операції. А проте продовжує зосереджувати зусилля задля оточення та захоплення Києва, Сум, Харкова, Маріуполя, Миколаєва, Чернігова.
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Зведення Генштабу ЗСУ: ситуація у Запорізькому регіоні
Щодо ситуації на Півдні, у Генштабі зазначили таке:
- На Таврійському та Південному напрямках противник силами до 17 БТГр (батальйонна тактична група) утримує Херсон, Енергодар, Василівку.
- Також перегруповує сили для подальшого наступу в напрямку Запоріжжя.
- На жаль, окупант зміг силами трьох БТГр взяти під контроль населений пункт Пологи.
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