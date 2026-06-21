Ворог запускав "Кинджали" та понад 100 БпЛА: як відпрацювала ППО

Окупанти вкотре завдали ударів по Україні. У ніч на 21 червня ворог атакував ракетами та дронами.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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Які результати відбиття атаки?

Окупанти вночі запустили по Україні 2 балістичні ракети Іскандер-М/С-400, 2 аеробалістичні ракети "Кинджал" та 105 ударних БпЛА різного типу.

Усі цілі ворог запускав із Воронезької, Рязанської, Брянської, Курської областей, а також із території тимчасово окупованого Криму.

Російську атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09:00 сили ППО збили/подавили 96 ворожих дронів. На жаль, зафіксовано влучання балістичних ракет та 6 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння уламків на 5 локаціях.

Наразі інформація по двох аеробалістичних ракетах уточнюється.

Що ще відомо про атаку Росії у ніч на 21 червня?

Окупанти атакували Рівненську область. Внаслідок ворожих ударів у регіоні почалися знеструмлення. Наразі енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Зранку ворог атакував Харків. Росіяни скерували на багатоповерхівку БпЛА "Молнія". Сталося це у Київському районі. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Також Росія вдарила по Хмельницькій області "Кинджалом". Ракета рухалася в напрямку Старокостянтинова. У місті пролунали потужні вибухи. Інформація про наслідки наразі уточнюється.