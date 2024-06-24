Ворог запускав крилаті ракети по півдню України: в частині областей оголошували тривогу
Ворог запускав крилаті ракети по півдню України, що призвело до виникнення повітряної тривоги в кількох областях країни. Повітряні сили попереджали про запуск ракет, одна з яких прямувала на Миколаївщину, а інша – на Північний Захід.
Пізніше напрямок ракет змінився. Мер Одеси Геннадій Труханов закликав містян йти в укриття, оскільки Одеса може бути потенційною мішенню ракети.
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Що відомо про ракетний обстріл
У Повітряних силах повідомляли про пуски двох крилатих ракет:
- 1 – курсом на Миколаїв;
- 2 – через Баштанський район на північний захід.
Згодом там зазначили, що обидві ракети тримали курс на Одеську область. За інформацією від моніторингових каналів, ракет в повітряному просторі України більше немає. Ймовірно, росіяни для атаки використали ракети типу "Калібр".
Вже о 08:14 Ракетну небезпеку скасували для областей, де раніше оголосили повітряну тривогу.24 Канал наголошує, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликає всіх українців прямувати в укриття цивільного захисту.