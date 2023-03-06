Ворог запустив у напрямку Києва "Шахіди": деталі нічної атаки

Вночі 6 березня російські загарбники намагалися атакувати Київ. Вони випустили по столиці "Шахіди".

Однак усі повітряні цілі були знищені. Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Важливо Росіяни вночі запустили по Україні 15 дронів: скільки збили Повітряні сили

Деталі нічної атаки Києва

За словами очільника КМВА, окупанти запустили у напрямку Києва БПЛА. Попередньо, це були баражуючі боєприпаси "Шахіди".

Силами нашої ППО усі повітряні цілі були знищені. Влучань в об’єкти інфраструктури не зафіксовано. Попередньо, без жертв та руйнувань цивільної інфраструктури,

– розповів Попко.

На щастя, ворог вкотре не добився своїх цілей. Однак розслаблятися ще не можна.

"Допомагайте ЗСУ, бережіть себе – разом наближаємо мир в Україні після нашої перемоги!" – наголосив начальник КМВА.

Атака України ворожими дронами: все, що відомо