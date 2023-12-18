Ворог запустив "Шахеди": група стартувала з Півдня

Російські військові атакували дронами-камікадзе Україну ближче до півночі 18 грудня. Відомо, що група "Шахедів" залетіла на територію країни з Півдня.

Про те, що Україну вкотре атакують дронами-камікадзе повідомили Повітряні сили. Вони зазначили, що з Херсонщини "Шахеди" летять у напрямку Миколаївщини або Дніпропетровщини.

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Що відомо про атаку "Шахедами"

Нагадуємо, що під час повітряної тривоги надзвичайно важливо перебувати в укритті. Пам'ятайте, що під час збивання "Шахедів" уламки падають на землю та можуть нести чималу загрозу. Відтак, доки у вашому регіоні попереджають про загрозу, доти варто перебувати у безпечному місці. Не наражайте себе на небезпеку.

19 грудня

Повітряну тривогу оголосили на Черкащині.Відбій повітряної тривоги на Миколаївщині та Херсонщині.Повітряні сили попереджають: "Рух БпЛА "Shahed" через Кіровоградську область – у напрямку Черкащини."Дніпропетровська область – відбій повітряної тривоги.У Повітряних силах зазначають, що перша група "Шахедів" на Кіровоградщині у районі Кропивницького – у північно-західному напрямку. А друга – на півночі Миколаївщини у напрямку Кіровоградської області.

Повітряну тривогу оголосили на Кіровоградщині.Повітряні сили окреслили рух "Шахедів". Перша група на Дніпропетровщині у Широківському районі – північно-західний напрямок (Кіровоградська область). А друга – на Миколаївщині у Баштанському районі – також у напрямку Кіровоградської області.

18 грудня

Окупанти атакували у ніч проти 18 грудня

Повітряні сили попередили, що на межі Херсонської та Дніпропетровської областей у напрямку Кривого Рогу фіксують "Шахеди". Також вони летять у Бериславському районі у напрямку Миколаївської області.Повітряні сили написали, що фіксують рух "Шахедів" з Херсонщини. Вони летять у північно-західному напрямку – Миколаївська / Дніпропетровська область.Про загрозу атаки "Шахедами" також сповістили мешканців Дніпропетровської області.Повітряну тривогу оголосили для мешканців Херсонської та Миколаївської областей.

Звернімо увагу, що в ніч проти 18 грудня російські військові атакували Україну дронами-камікадзе. Повітряні сили розповіли про результати роботи по "Шахедах".

Отже, у ніч проти 18 грудня Росія запустила п'ять "Шахедів" з району Приморсько-Ахтарська. Мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України у межах Миколаївської, Дніпропетровської, Вінницької та Хмельницької областей збили всі повітряні цілі ворога.