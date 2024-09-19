Росія запустила "Шахеди": ударні дрони-камікадзе вже дісталися Київщини
24 Канал збирає дані про тривогу увечері 19 вересня. Цього разу ворог запустив БпЛА досить рано, ще до дев'ятої вечора. Де летять безпілотники та де оголошено тривогу – читайте в нашому матеріалі.
Окупанти почали вечірню атаку дронами із Сумщини. Цю область уже обстріляли вдень КАБами, влучивши в геріатричний пансіонат. Одна жінка загинула, поранено 13. Рятувальники виносили людей на кріслах колісних із пошкодженої будівлі. Старенькі були змушені сидіти та лежати на землі в очікуванні евакуації. 24 Канал зібрав усе, що наразі відомо про цю жорстоку та підлу атаку.
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Де летять "Шахеди"
Моніторингові спільноти пишуть, що загроза від "Шахедів" є для Київщини, Чернігівщини, Сумщини та Полтавщини. Тривога на Київщині. Моніторингові спільноти уточнюють: ця група "Шахедів" летить із Курської області, але є і нові пуски з Приморсько-Ахтарська, тобто з Краснодарського краю. Група "Шахедів" на Сумщині курсом на Ромни – ПС.
Повітряні сили про рух ворожих дронів:
Де "Шахеди" зараз
В яких областях лунає сигнал тривоги
Де летять "Шахеди"
Де зараз тривога
Моніторингові спільноти пишуть, що загроза від "Шахедів" є для Київщини, Чернігівщини, Сумщини та Полтавщини.
Тривога на Київщині.
Моніторингові спільноти уточнюють: ця група "Шахедів" летить із Курської області, але є і нові пуски з Приморсько-Ахтарська, тобто з Краснодарського краю.
Група "Шахедів" на Сумщині курсом на Ромни – ПС.