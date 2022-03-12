Ворог застосував 90 батальйонних груп, понад 30 знищено, – Арестович
12 березня 2022 , 14:14Читать новость на русском
Збройні Сили України 17 днів героїчно тримають оборону від російської орди. З моменту наступу, який відбувся 24-го лютого, наші війська знищили близько третини батальйонних тактичних груп ворога.
Третину війська противника – перемололи
Про це заявив радник глави Офісу Президента Олексій Арестович, повідомляє 24 канал. Відповідну інформацію він озвучив з посиланням на дані нашого командування.
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Повідомляється, що з 24-го лютого противних застосував понад 90 батальйонних тактичних груп. Арестович заявив, що понад 30 з них – знищено або виведено з ладу.
Ми перемололи третину війська противника,
– резюмував радник глави ОП.
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