Ворог застосував 90 батальйонних груп, понад 30 знищено, – Арестович

Збройні Сили України 17 днів героїчно тримають оборону від російської орди. З моменту наступу, який відбувся 24-го лютого, наші війська знищили близько третини батальйонних тактичних груп ворога.

Третину війська противника – перемололи

Про це заявив радник глави Офісу Президента Олексій Арестович, повідомляє 24 канал. Відповідну інформацію він озвучив з посиланням на дані нашого командування.

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Повідомляється, що з 24-го лютого противних застосував понад 90 батальйонних тактичних груп. Арестович заявив, що понад 30 з них – знищено або виведено з ладу.

Ми перемололи третину війська противника,

– резюмував радник глави ОП.

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